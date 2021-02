Pallanuoto femminile, Eurolega 2021: SIS Roma-Dunaujvaros 11-11. Capitoline bloccate sul pari nell’andata dei quarti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non riesce ad andare oltre il pareggio la SIS Roma contro le magiare del Dunaujvaros nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile, bloccata in casa per 11-11: le Capitoline dovranno ora vincere in Ungheria per accedere alla Final Four della massima competizione continentale ed evitare la retrocessione nella Final Four del LEN Trophy. A pesare oggi sono l’assenza di Chiappini ed il brutto 3/13 in superiorità numerica, contro l’8/16 delle ungheresi. La partita vive sul filo dell’equilibrio, anche se le Capitoline possono recriminare per il rigore fallito a 50? dal termine da Giustini, che avrebbe potuto consegnare il successo alla SIS. La sfida di ritorno è in programma a Budapest sabato 13 marzo, con orario da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non riesce ad andare oltre il pareggio la SIScontro le magiare deldeidi finale dell’di, bloccata in casa per 11-11: ledovranno ora vincere in Ungheria per accedere alla Final Four della massima competizione continentale ed evitare la retrocessione nella Final Four del LEN Trophy. A pesare oggi sono l’assenza di Chiappini ed il brutto 3/13 in superiorità numerica, contro l’8/16 delle ungheresi. La partita vive sul filo dell’equilibrio, anche se lepossono recriminare per il rigore fallito a 50? dal termine da Giustini, che avrebbe potuto consegnare il successo alla SIS. La sfida di ritorno è in programma a Budapest sabato 13 marzo, con orario da ...

FashionluxuryI : LIFEBRAIN SIS ROMA AL VIA PER I QUARTI DI FINALE DI COPPA LEN L’attesa è quasi finita. Tra poco più di 24 ore la Li… - Rivierapress24 : Pallanuoto, Rari Nantes Imperia femminile sconfitta per 8-2 dalla Locatelli Genova - SwimmerShopit : RT @SwimmerShopit: Gare Pallanuoto A1 Femminile 20 Febbraio 2021 - informatrieste : Pallanuoto, A1 femminile: Trieste rimonta e batte il Bogliasco - MfsportF : Pallanuoto femminile A1: Orizzonte e Plebiscito regine della regular season. -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Serie A1 femminile, Bogliasco: il programma della seconda fase ...- Bogliasco 1951 3ª giornata " Sabato 3 aprile RN Florentia - Bogliasco 1951 4ª giornata " Sabato 17 aprile Vela Ancona - Bogliasco 1951 5ª giornata " Sabato 24 aprile Bogliasco 1951 - Pallanuoto ...

Pallanuoto: pronti i gironi, ma ancora non si gioca Va detto che le categorie maggiori maschile e femminile (A e B) della pallanuoto italiana giocano regolarmente, come può esserlo nell'epoca del Covid - 19, mentre dalla Serie C in giù è tutto fermo. "...

Pallanuoto femminile LA NAZIONE Pallanuoto femminile, Eurolega 2021: SIS Roma-Dunaujvaros 11-11. Capitoline bloccate sul pari nell’andata dei quarti Non riesce ad andare oltre il pareggio la SIS Roma contro le magiare del Dunaujvaros nell'andata dei quarti di finale dell'Eurolega di pallanuoto femminile, bloccata in casa per 11-11: le capitoline d ...

Vincenzo Salemme: riprese a Napoli per il film Con tutto il cuore Vincenzo Salemme: l’attore e regista al Vomero per le riprese del suo nuovo film Con tutto il cuore (tratto da un suo spettacolo teatrale di grande successo).

...- Bogliasco 1951 3ª giornata " Sabato 3 aprile RN Florentia - Bogliasco 1951 4ª giornata " Sabato 17 aprile Vela Ancona - Bogliasco 1951 5ª giornata " Sabato 24 aprile Bogliasco 1951 -...Va detto che le categorie maggiori maschile e(A e B) dellaitaliana giocano regolarmente, come può esserlo nell'epoca del Covid - 19, mentre dalla Serie C in giù è tutto fermo. "...Non riesce ad andare oltre il pareggio la SIS Roma contro le magiare del Dunaujvaros nell'andata dei quarti di finale dell'Eurolega di pallanuoto femminile, bloccata in casa per 11-11: le capitoline d ...Vincenzo Salemme: l’attore e regista al Vomero per le riprese del suo nuovo film Con tutto il cuore (tratto da un suo spettacolo teatrale di grande successo).