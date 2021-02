Palermo, la legge dei senatori: Santana, Martin e Floriano ancora decisivi. Il tira e molla tra Boscaglia e la dirigenza sui big (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da elementi inspiegabilmente ai margini del progetto tecnico ad assoluti protagonisti ne Palermo targato Boscaglia.Lo strado destino di Mario Alberto Santana, Malaury Martin e Roberto Floriano. La stagione dei tre esperti calciatori tesserati con il club di viale del Fante è oggetto di approfondimento su un articolo pubblicato sull'edizione siciliana de "La Gazzetta dello Sport" in edicola oggi, mercoledì 24 febbraio 2021.Al culmine di una crisi di gioco e risultati che ha ridimensionato di molto le ambizioni di inizio stagione e complicato la corsa ai playoff, Boscaglia ha optato per un deciso cambio di tendenza. I tre senatori sono stati gradualmente reinseriti nella turnazione adottata dall'ex tecnico del Trapani fino a ritrovare una maglia da titolare ed a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da elementi inspiegabilmente ai margini del progetto tecnico ad assoluti protagonisti netargato.Lo strado destino di Mario Alberto, Malaurye Roberto. La stagione dei tre esperti calciatori tesserati con il club di viale del Fante è oggetto di approfondimento su un articolo pubblicato sull'edizione siciliana de "La Gazzetta dello Sport" in edicola oggi, mercoledì 24 febbraio 2021.Al culmine di una crisi di gioco e risultati che ha ridimensionato di molto le ambizioni di inizio stagione e complicato la corsa ai playoff,ha optato per un deciso cambio di tendenza. I tresono stati gradualmente reinseriti nella turnazione adottata dall'ex tecnico del Trapani fino a ritrovare una maglia da titolare ed a ...

