Pagelle TV della Settimana 15-21 02 2021 Promossi Lolita Lobosco e i 25 anni di Porta a Porta Bocciati i ‘ritardi’ del Cantante Mascherato e il televoto del GF Vip

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)9 al debutto de Le Indagini di. Partenza col botto per Luisa Ranieri che, messi i pe i tacchi – che le calzano a pennello – di un’anticonformista poliziotta, conquista oltre 7,5 milioni di spettatori nella domenica di Rai1. 8 ai 25di. Cambiano i governi e i dirigenti tv ma Bruno Vespa non si schioda dal ruolo di anfitrionepolitica televisiva. Rimane altresì l’unico baluardo in una seconda serata che ormai non esiste più. 7 a Colapesce e Dimartino. I due esordienti (quasi sconosciuti) nei Big dell’imminente Festival di Sanremo fanno di necessità virtù provando ad uscire dall’anonimato con un’inedita trovata di ...

Champions League Lazio - Bayern 1 - 4: incubo Musacchio, super Sané. Reina alterna errori a grandi interventi, Correa è una zolletta di zucchero, per Musacchio è buio pesto, ad Immobile non basta la rabbia. Lazio-Bayern Monaco 1-4, la cronaca. Non c'è storia allo stadio Olimpico negli ottavi di finale di Champions League: la Lazio cade in casa contro il Bayern Monaco anche a causa di un approccio del tutto sbagliato.