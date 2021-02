Pagelle Borussia Mönchengladbach-Manchester City 0-2 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valido per l’andata degli ottavi di finale di. I Citizens passano in vantaggio al 29? con il gol di Bernardo Silva che raccoglie il cross di Cancelo sul secondo palo e di testa batte Sommer e raddoppiano nella ripresa al 65? con la rete di Gabriel Jesus su un azione quasi fotocopia del primo gol.MOENCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer 6; Elvedi 5.5, Kramer 6, Ginter 5; Lainer 6 (18’ st Lazaro 6), Neuhaus 5.5, Zakaria 6.5, Hofmann 6 (42’ st Wolf), Bensebaini 5; Pléa 5.5 (18’ st Thuram 6), Stindl 6 (29’ st Embolo sv). In panchina: Sippel, Grun, Lang, ...

sportface2016 : Pagelle #SivigliaBorussiaDortmund 2-3: voti e tabellino #ChampionsLeague 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Borussia

...01 Olbia - Pro Sesto: dove vedere la diretta live e risultato 13:54M'Gladbach - ...23 Brighton - Crystal Palace: dove vedere la diretta live e risultato 12:10Genoa - Hellas Verona 2 - ...Nel segno di Erling Haaland . Il fenomeno norvegese recita la parte del dominatore nella notte del Ramon Sanchez - Pizjuan e mette la firma, in calce, sul definitivo 2 - 3 che permette alDortmund di guadagnarsi un piccolo vantaggio in vista del retour match. E pensare che le cose si erano messe subito male per i gialloneri, a causa del vantaggio lampo firmato Suso . Poi il ...Le pagelle di Atalanta-Real Madrid 0-1 con i voti e il tabellino dell'andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Borussia Mönchengladbach-Manchester City, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. I Citizens passano ...