Padre di 4 figli morto di Coronavirus dopo la prima dose di vaccino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il dramma di un : aveva 48 anni e da poco era tornato a lavoro. Un Padre di quattro figli è morto di Covid dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino della Pfizer solo due giorni prima che gli venisse diagnosticata la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il dramma di un : aveva 48 anni e da poco era tornato a lavoro. Undi quattrodi Covidaver ricevuto ladeldella Pfizer solo due giorniche gli venisse diagnosticata la L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

myrtamerlino : Un discorso senza fronzoli, perentorio, diretto. Come un padre saggio che parla ai figli litigiosi indicandogli la… - Silvanella8 : RT @PBerizzi: L'educazione sovranista marchigiana. Il padre dà le regole e la madre accudisce. E i figli della lupa e i balilla crescono.… - detestotutti : @musearte05 @cla__74 @Ferula18 5 ore al giorno è più di quanto un padre che lavora in ufficio (non insegnante) vede i figli - sologiuma : RT @PBerizzi: L'educazione sovranista marchigiana. Il padre dà le regole e la madre accudisce. E i figli della lupa e i balilla crescono.… - pantana21 : ' padre deve dare le regole, madre deve accudire i figli'. E chi cucina le bistecche di dinosauro? #Ciccioli #Marche #FdI #medioevo -