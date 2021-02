Ora Renzi in Senato piange per Franco Marini: “Uomo ricco di umanità”. Nel 2013 diceva: “Lui al Quirinale? Un dispetto al Paese” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un Matteo Renzi commosso rende omaggio, a suo modo, a Franco Marini, l‘ex presidente del Senato e sindacalista morto il 9 febbraio scorso. Il Senatore di Italia viva, con la voce rotta, ha ricordato come Marini non gli avesse fatto mai mancare la sua amicizia. E questo nonostante nel 2013 Renzi affossò la candidatura dell’ex segretario della Cisl alla Presidenza della Repubblica. In quell’anno, l’allora esponente del Partito democratico disse: “Votare Franco Marini al Quirinale? Sarebbe fare un dispetto al Paese“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un Matteocommosso rende omaggio, a suo modo, a, l‘ex presidente dele sindacalista morto il 9 febbraio scorso. Ilre di Italia viva, con la voce rotta, ha ricordato comenon gli avesse fatto mai mancare la sua amicizia. E questo nonostante nelaffossò la candidatura dell’ex segretario della Cisl alla Presidenza della Repubblica. In quell’anno, l’allora esponente del Partito democratico disse: “Votareal? Sarebbe fare unal“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

