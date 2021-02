Oppo | innovazioni e partnership al Mobile World Congress 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In occasione deldi Shanghai,svelerà un’iniziativa a livello globale, i successi del 5G e un innovativo sistema di wireless charging, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi leche mostrerà aldi Shanghai. Il brand, che dal 23 al 25 febbraio parteciperà alla fiera con uno stand espositivo dedicato, presenterà gli sviluppi innovativi che sta portando avanti nella tecnologia di ricarica rapida e i risultati dei numerosi test ottenuti sul 5G. La fiera sarà l’occasione per mostrare anche i concept device, come il rollable smartphone, le ...

