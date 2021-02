Olanda, viene gettata nel cassonetto come immondizia: è solo una neonata (VIDEO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) gettata nell’immondizia, è stata salvata da un passante che aveva sentito degli strani rumori. Era stata sepolta dall’immondizia. Era rimasta sepolta sotto un cumulo immenso di immondizia… ma non era certamente un oggetto vecchio da gettare via! Si tratta di una neonata, ritrovata in uno dei cassonetti che poi si sotterrano automaticamente in Olanda. Un ritrovamento che ha dell’incredibile e che avrebbe potuto finire molto tragicamente! La piccola è stata sentita, a dispetto di ciò che poteva pensare chi l’ha gettata via, da un passante che ne ha sentito i lamenti ed ha subito contattato le forze di polizia. Il tragico ritrovamento in un quartiere della capitale olandese di Amsterdam, nella zona di Meernhof. LEGGI ANCHE >>> Rimini, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)nell’, è stata salvata da un passante che aveva sentito degli strani rumori. Era stata sepolta dall’. Era rimasta sepolta sotto un cumulo immenso di… ma non era certamente un oggetto vecchio da gettare via! Si tratta di una, ritrovata in uno dei cassonetti che poi si sotterrano automaticamente in. Un ritrovamento che ha dell’incredibile e che avrebbe potuto finire molto tragicamente! La piccola è stata sentita, a dispetto di ciò che poteva pensare chi l’havia, da un passante che ne ha sentito i lamenti ed ha subito contattato le forze di polizia. Il tragico ritrovamento in un quartiere della capitale olandese di Amsterdam, nella zona di Meernhof. LEGGI ANCHE >>> Rimini, ...

