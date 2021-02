Nuovo Dpcm | varianti Covid e zona arancione | il punto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista di nuove misure e regole, la ‘fotografia’ del momento fra riunioni governo-Cts e provvedimenti delle regioni.in arrivo nell’Italia alle prese con le, fra‘rinforzata’ erossa per arginarne la diffusione nelle regioni. In vista di nuove misure e regole, e soprattutto dei nuovi dati del monitoraggio sulla pandemia di venerdì, il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri sera con il premier Mario Draghi e i ministri per fare ilsull’emergenza. Undella situazione dove però non si è parlato del tema delle riaperture, ha spiegato Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi. “Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un’altra occasione. Venerdì ci sarà una ...

...virus corre troppo velocemente per allentare il rigore di Viola Rigoli "V enerdì ci sarà un... Allontanando così la possibilità di allentare i divieti con il prossimo. Leggi anche › ...in arrivo nell'Italia alle prese con le varianti Covid, fra zona arancione 'rinforzata' e zona rossa per arginarne la diffusione nelle regioni. In vista di nuove misure e regole, e ...Al via il vertice a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi sulle nuove misure anti-Covid in vista della scadenza, il 5 marzo, del Dpcm attualmente in vigore. I tecnici sono… Leggi ...Il Governo, in queste ore al lavoro, per decidere le nuove misure. Preoccupano le varianti e continueranno i divieti ...