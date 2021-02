Nuovo Dpcm, Speranza: entro marzo sarà il virus predominante in tutto il Paese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto all’aula del Senato per riferire le sue comunicazioni nell’ambito della lotta alla pandemia in Italia e le nuove misure di contenimento. “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova”, ha sottolineato il ministro. Nuovo Dpcm, Speranza: “Unità nazionale è un dovere” “Il premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere – ha ricordato Speranza, citando il discorso del premier nel giorno della fiducia – ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità”. Sul punto dell’unità, Speranza ha voluto fare un appello contro le polemiche ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il ministro della Salute Robertoè intervenuto all’aula del Senato per riferire le sue comunicazioni nell’ambito della lotta alla pandemia in Italia e le nuove misure di contenimento. “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova”, ha sottolineato il ministro.: “Unità nazionale è un dovere” “Il premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere – ha ricordato, citando il discorso del premier nel giorno della fiducia – ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità”. Sul punto dell’unità,ha voluto fare un appello contro le polemiche ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - repubblica : Nuovo Dpcm, il Cts gela le speranze: no alle riaperture di palestre e piscine: La variante inglese prevalente entro… - Virus1979C : RT @fcolarieti: Non ci sono le condizioni per abbassare la guardia. Speranza: “La presenza delle varianti condizionerà l’epidemia. Il nuovo… - cagliaripad : Virus, Speranza: ‘Nuovo dpcm includerà Pasqua” -