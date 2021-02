Nuovo DPCM, Speranza: “Ecco le nuove misure per il Coronavirus” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roberto Speranza ha riferito in Senato sulle nuove misure per il Nuovo DPCM contro il Coronavirus. Illustrerà poi anche alla Camera Ci siamo, di Nuovo, ma questa volta è stata molto più dura rispetto al solito. Le forze di Governo sono aumentate, e sarà molto difficile trovare una quadra sicura sulle misure da attivare. Roberto Speranza ha riferito al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da Coronavirus. Al termine dell’intervento a palazzo Madama, annuncerà gli stessi provvedimenti alla Camera. La votazione delle risoluzioni è prevista per le ore 17.30. Si mira a definire il Nuovo provvedimento cercando un punto di caduta non facile tra le ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Robertoha riferito in Senato sulleper ilcontro il. Illustrerà poi anche alla Camera Ci siamo, di, ma questa volta è stata molto più dura rispetto al solito. Le forze di Governo sono aumentate, e sarà molto difficile trovare una quadra sicura sulleda attivare. Robertoha riferito al Senato sulleper il contrasto della pandemia da. Al termine dell’intervento a palazzo Madama, annuncerà gli stessi provvedimenti alla Camera. La votazione delle risoluzioni è prevista per le ore 17.30. Si mira a definire ilprovvedimento cercando un punto di caduta non facile tra le ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - repubblica : Nuovo Dpcm, il Cts gela le speranze: no alle riaperture di palestre e piscine: La variante inglese prevalente entro… - fisco24_info : Nuovo Dpcm 6 marzo, Speranza: 'Non si possono allentare misure': Provvedimento fino al 6 aprile. Il ministro: 'Rt s… - UNDMofficial : New post: Speranza oggi al Senato: “Nuovo DPCM dal 6 marzo ma no ad allentamenti alle misure” -