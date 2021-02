Nuovo Dpcm: sono molti i governatori che vogliono bar e ristoranti aperti, ecco le ultime notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C'è attesa per il Nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi dopo la miriade di decreti del precedente governo Conte. Il Nuovo governo sembra orientato a perseguire nella stessa direzione del precedente in materia di misure di contenimento del virus, non fosse altro perché effettivamente, tra contagi e nuove varianti del virus, la lotta al Covid non è ancora finita. E poi c'è la campagna vaccinale, che deve proseguire tranquilla e senza impennate di contagi come tecnici, esperti, virologi ed infettivologi consigliano. In barba a tutte le ipotesi di discontinuità e a tutte le ipotesi di riaperture e di allentamenti delle misure, anche dopo le esternazioni del Ministro Speranza in Senato, il Nuovo Dpcm non dovrebbe prevedere allentamenti di misure restrittive e divieti. E con ogni probabilità anche la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C'è attesa per il, il primo del governo Draghi dopo la miriade di decreti del precedente governo Conte. Ilgoverno sembra orientato a perseguire nella stessa direzione del precedente in materia di misure di contenimento del virus, non fosse altro perché effettivamente, tra contagi e nuove varianti del virus, la lotta al Covid non è ancora finita. E poi c'è la campagna vaccinale, che deve proseguire tranquilla e senza impennate di contagi come tecnici, esperti, virologi ed infettivologi consigliano. In barba a tutte le ipotesi di discontinuità e a tutte le ipotesi di riaperture e di allentamenti delle misure, anche dopo le esternazioni del Ministro Speranza in Senato, ilnon dovrebbe prevedere allentamenti di misure restrittive e divieti. E con ogni probabilità anche la ...

