Nuovo Dpcm | misure per il coronavirus sino al 6 aprile Pasqua blindata Resta Italia a colori

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - DituccioNatalia : RT @La_manina__: Speranza annuncia un nuovo dpcm a partire dal 6 Marzo. Un pensiero a quelli che hanno passato una giornata a compulsare s… - andremaggio : RT @La_manina__: Speranza annuncia un nuovo dpcm a partire dal 6 Marzo. Un pensiero a quelli che hanno passato una giornata a compulsare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Entrano neldecreto legge che proroga il divieto di spostamento tra le Regioni, in vigore da oggi, le zone ... Finora, il sistema delle 'fasce' era previsto dai variche si sono susseguiti da ...Read More Salute Covid: Speranza, 'Non ci sono oggi condizioni per allentare misure' 24 Febbraio 2021 Roberto Speranza, ministro della Salute, al Senato si esprime così in vista del...Obbligo mascherina: La sentenza n. 02102/2021 TAR del Lazio è pervenuta ad abrogare integralmente l’art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020.Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo Dpcm «varrà dal 6 marzo al 6 aprile». La «bussola del nuovo dpcm - ha detto il m ...