Nuovo Dpcm, il ministro Roberto Speranza illustra le misure anti Covid al Senato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuove misure anti-Covid: l’informativa di Speranza in Parlamento Dopo il vertice di ieri tra governo e Cts, l’esecutivo lavora al Nuovo decreto per contenere la terza ondata di Coronavirus: il ministro della Salute Roberto Speranza ne illustra le principali misure oggi, mercoledì 24 febbraio, in Parlamento. In linea con le richieste avanzate dai partiti che si trovavano all’opposizione durante il Conte bis, il governo ha deciso di discutere ogni Nuovo Dpcm con le Camere. L’approvazione definitiva è comunque prevista per venerdì prossimo, 26 febbraio. Le regole entreranno in vigore a partire dal 5 marzo, allo scadere dell’ultimo Dpcm. Il discorso di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuove: l’informativa diin Parlamento Dopo il vertice di ieri tra governo e Cts, l’esecutivo lavora aldecreto per contenere la terza ondata di Coronavirus: ildella Salutenele principalioggi, mercoledì 24 febbraio, in Parlamento. In linea con le richieste avanzate dai partiti che si trovavano all’opposizione durante il Conte bis, il governo ha deciso di discutere ognicon le Camere. L’approvazione definitiva è comunque prevista per venerdì prossimo, 26 febbraio. Le regole entreranno in vigore a partire dal 5 marzo, allo scadere dell’ultimo. Il discorso di ...

