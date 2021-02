Nuovo dpcm | arriva l’annuncio del Governo | Pasqua blindata Durerà fino al 6 Aprile

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non abbassare la guardia. È questo il concetto chiave che Roberto Speranza ha illustrato al Senato, nelle sue comunicazioni sulle misure per contrastare il Covid-19. Il ministro della Salute ha spiegato che non siamo ancora in una fase in cui si possono allentare le restrizioni, anzi. Speranza ha annunciato che ci sarà un, in vigore dal 6 marzo al 6. Il ministro, confermato al suo posto dal neopresidente del Consiglio Mario Draghi, ha spiegato che "stando ai numeri e alle valutazioni della cabina di regia, è fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza". Anche se "grazie alle misure severe delle festività di Natale il nostro tasso di incidenza in Italia è migliore rispetto ad altri Paesi europei", i dati sul contagio da Covid "vanno letti nella loro progressiva evoluzione". Roberto Speranza ha ...