Nuova Sandero Stepway, la filosofia Dacia ora è il value for money intelligente – FOTO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non siamo “low-cost”, ma “smart-buy”, fanno sapere da Dacia. La filosofia che inaugura il nuovo corso del brand romeno è dare al mercato un prodotto emblema dell’acquisto intelligente – smart buy, per l’appunto – e scardinare l’idea che Dacia sia principalmente sinonimo di “risparmio”, soprattutto di compromesso tra qualità e costo. Una filosofia che il brand generalista del gruppo Renault vuole concretizzare a partire dalla gamma Sandero, rinnovata nelle sue versioni suv e crossover già dalla fine dello scorso anno e che ad oggi, con gli ordini aperti da appena due mesi, ha portato oltre 7 mila clienti, che rappresentano la metà degli ordini complessivi della Dacia. Quasi il 75% di questi, poi, sono tutti per la Stepway. Con la terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non siamo “low-cost”, ma “smart-buy”, fanno sapere da. Lache inaugura il nuovo corso del brand romeno è dare al mercato un prodotto emblema dell’acquisto– smart buy, per l’appunto – e scardinare l’idea chesia principalmente sinonimo di “risparmio”, soprattutto di compromesso tra qualità e costo. Unache il brand generalista del gruppo Renault vuole concretizzare a partire dalla gamma, rinnovata nelle sue versioni suv e crossover già dalla fine dello scorso anno e che ad oggi, con gli ordini aperti da appena due mesi, ha portato oltre 7 mila clienti, che rappresentano la metà degli ordini complessivi della. Quasi il 75% di questi, poi, sono tutti per la. Con la terza ...

fattiamotore : Nuova Sandero Stepway, la filosofia Dacia ora è il value for money intelligente – FOTO - MarcoScafati1 : Nuova #SanderoStepway, la filosofia #Dacia ora è il value for money intelligente – FOTO - infoiteconomia : Nuova Dacia Sandero Stepway: niente compromessi. Info e prezzo - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Nuova @daciaitalia #Sandero Stepway: niente compromessi. Info e prezzo. #Dacia - bot_lingo : #LingoStand_ it Trending Articles: 10, Sources: 8, Words: 5,297 Nouns: della, articolo, febbraio, moneta Adjectives… -