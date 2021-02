Nuova ordinanza di Emiliano: didattica digitale integrata fino al 14 marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) BARI – Da oggi e fino al prossimo 14 marzo, in Puglia le scuole “adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. È quanto si legge nella ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano poco prima della mezzanotte. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) BARI – Da oggi e fino al prossimo 14 marzo, in Puglia le scuole “adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. È quanto si legge nella ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano poco prima della mezzanotte.

