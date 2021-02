Nuova ondata disinformativa contro le aziende produttrici del vaccino anti-covid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non c’è più la disinformazione di una volta. Soprattutto se pensiamo a come opera la sempre più grande comunità online dei no-vax. La velocità con cui cambiano le parole chiave e i temi delle campagne contro la vaccinazione da covid-19 sta diventando inafferrabile. Quello che rimane sempre uguale invece è la strategia di base: arrivare a screditare con ogni mezzo l’efficacia e la sicurezza del vaccino. Per questo diventa fondamentale segnalare tutte le nuove teorie cospirative uscite dal mondo anti-vax. Secondo un’indagine della Zignal labs siamo arrivati a uno nuovo step di questa lotta tra campagne disinformative e attendibilità medico scientifica. Non è infatti la prima volta che si rileva un certo grado di resistenza nei confronti dei vaccini: sono anni che si è imposto in rete la storia dei vaccini che causano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non c’è più la disinformazione di una volta. Soprattutto se pensiamo a come opera la sempre più grande comunità online dei no-vax. La velocità con cui cambiano le parole chiave e i temi delle campagnela vaccinazione da-19 sta diventando inafferrabile. Quello che rimane sempre uguale invece è la strategia di base: arrivare a screditare con ogni mezzo l’efficacia e la sicurezza del. Per questo diventa fondamentale segnalare tutte le nuove teorie cospirative uscite dal mondo-vax. Secondo un’indagine della Zignal labs siamo arrivati a uno nuovo step di questa lotta tra campagne disinformative e attendibilità medico scientifica. Non è infatti la prima volta che si rileva un certo grado di resistenza nei confronti dei vaccini: sono anni che si è imposto in rete la storia dei vaccini che causano ...

