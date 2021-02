Nove misure cautelari di cui tre in carcere, sequestro beni per nove milioni di euro fra Romagna e Puglia Carabinieri e Guardia di finanza: operazione contro la criminalità organizzata anche in Calabria, Lombardia e Marche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Stamane, 24 febbraio 2021, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini ed i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Rimini, congiuntamente ed in stretta collaborazione, hanno dato l’avvio ad una vasta operazione di polizia, denominata “NEVER DREAM”, in Emilia Romagna e, in contemporanea, nelle regioni Marche, Calabria, Lombardia e Puglia, a contrasto dell’infiltrazione della criminalità nell’economia della Provincia, nei confronti di un sodalizio criminale con base nel riminese, ma con ramificazioni e interessi economici anche in altre Province (Pesaro, Vibo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Stamane, 24 febbraio 2021, alle prime luci dell’alba, idel Comando Provinciale di Rimini ed i Finanzieri del Comando Provinciale delladidi Rimini, congiuntamente ed in stretta collaborazione, hanno dato l’avvio ad una vastadi polizia, denominata “NEVER DREAM”, in Emiliae, in contemporanea, nelle regioni, a contrasto dell’infiltrazione dellanell’economia della Provincia, nei confronti di un sodalizio criminale con base nel riminese, ma con ramificazioni e interessi economiciin altre Province (Pesaro, Vibo ...

NoiNotizie : Nove misure cautelari di cui tre in carcere, sequestro beni per nove milioni di euro fra Romagna e #Puglia.… - corrierebologna : #rimini L'operazione è ancora in corso - corrierebologna : Rimini, criminalità organizzata: maxi sequestri e misure cautelari - EmArm78 : RT @DirdiCronaca: #RegioneCronaca “Sistema Cosenza”: misure interdittive della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio nei confro… - DirdiCronaca : #RegioneCronaca “Sistema Cosenza”: misure interdittive della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio nei… -