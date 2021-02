Novartis, partnership con Pzifer per la produzione di vaccini anti Covid. Investiti 20 mln su Torre Annunziata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Novartis investirà nel 2021 in Italia circa 74 milioni di euro nella sperimentazione clinica, destinati ai 207 programmi di studio attualmente in corso. Lo annuncia la stessa azienda in una nota nella quale si sottolinea che “l’impegno nell’innovazione è fondamentale per la tutela della salute pubblica, anche per contrastare le pesanti ripercussioni che la pandemia e i lockdown hanno avuto sulla cura e la prevenzione delle patologie più diffuse” e che “al via anche la partnership con Pfizer-BioNTech per la produzione dei vaccini anti-Covid e 20 milioni di euro investimenti al sud per l’Hub di Torre Annunziata3”. “Nell’ambito di questo impegno Novartis – continua il comunicato -, inoltre, ha presentato ap il progetto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021)investirà nel 2021 in Italia circa 74 milioni di euro nella sperimentazione clinica, destinati ai 207 programmi di studio attualmente in corso. Lo annuncia la stessa azienda in una nota nella quale si sottolinea che “l’impegno nell’innovazione è fondamentale per la tutela della salute pubblica, anche per contrastare le pesripercussioni che la pandemia e i lockdown hanno avuto sulla cura e la prevenzione delle patologie più diffuse” e che “al via anche lacon Pfizer-BioNTech per ladeie 20 milioni di euro investimenti al sud per l’Hub di3”. “Nell’ambito di questo impegno– continua il comunicato -, inoltre, ha presentato ap il progetto ...

