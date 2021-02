Non solo 5G, Biden taglia il cordone con Pechino. 100 giorni per cambiare l’industria (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Joe Biden è pronto ad accorciare il cordone ombelicale che unisce l’industria americana alle grandi aziende cinesi. Con un ordine esecutivo il presidente americano inaugura una revisione delle catene di fornitura che portano al Dragone in un ampio ventaglio di settori, dall’automotive agli elettrodomestici e alle tecnologie critiche. Il provvedimento, annunciato all’indomani dell’elezione, non chiama in causa la Cina e si limita a parlare di “resilienza e capacità delle catene di fornitura del manifatturiero e dell’industria della Difesa americana per supportare la sicurezza nazionale”. Ma non c’è bisogno del name and shame: dietro il giro di vite c’è infatti il lavorio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan e del capo del Consiglio economico della Casa Bianca Brian Deese. Una volta firmato, l’ordine ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Joeè pronto ad accorciare ilombelicale che unisceamericana alle grandi aziende cinesi. Con un ordine esecutivo il presidente americano inaugura una revisione delle catene di fornitura che portano al Dragone in un ampio ventaglio di settori, dall’automotive agli elettrodomestici e alle tecnologie critiche. Il provvedimento, annunciato all’indomani dell’elezione, non chiama in causa la Cina e si limita a parlare di “resilienza e capacità delle catene di fornitura del manifatturiero e deldella Difesa americana per supportare la sicurezza nazionale”. Ma non c’è bisogno del name and shame: dietro il giro di vite c’è infatti il lavorio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan e del capo del Consiglio economico della Casa Bianca Brian Deese. Una volta firmato, l’ordine ...

RobTallei : In Italia attualmente è stato somministrato solo il 16,6% delle dosi ricevute da AstraZeneca (fonte @SkyTG24). Quin… - borghi_claudio : MA... MA... MA... Che fa Visco? Non crede nell'irreversibilità dell'Euro? Ma come? Euro può durare solo se zona eu… - borghi_claudio : Cerchiamo di tenere alta la sensibilità sugli effetti distruttivi, non solo per l'economia, dei lockdown facili. Do… - oblivion218 : RT @Davidone74: - vuoi salir.... - ohhhhh ma per chi mi hai preso!! Solo perché ho pagato aperitivo cena e teatro non è che devi usarmi com… - DavideDavidec : @michele54049743 @profgviesti Certo ha detto una mostruosità, non lo difendo, capita purtroppo, però Giavazzi non è… -