"Non so, ho i miei dubbi". Belen Rodriguez lo ammette davanti a tutti e 'gela' il fidanzato Antonino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Belen e il suo Antonino, la coppia continua a fare progetti per il futuro. Un periodo decisamente denso di novità che stravolgono in meglio la vita; sta accadendo alla gettonatissima sorella e showgirl argentina che nelle scorse settimane ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo. E tutto sembra procedere per il meglio, perchè tanti continuano a essere i progetti di coppia. Le nozze? Da non sottovalutare. Ormai non fanno he scambiarsi reciprocamente dichiarazioni d'amore di 'dominio' pubblico: la coppia Belen-Antonino inizia a spopolare sul web e continua a essere sulla bocca di tutti, anche perchè sarebbe da escludere il contrario, visto che la showgirl in persona desidera tenere aggiornati i fan sulle decisioni prese insieme al compagno. Per la nuova arrivata, che porterà il nome di Luna Marie ...

