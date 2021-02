Non ha truccato la partita Piacenza-Padova: assolto Beppe Signori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non ha truccato la partita tra Piacenza e Padova del 2 ottobre del 2010 finita 2 a 2: Beppe Signori è stato assolto dal tribunale di Piacenza con formula piena. Imputato in uno dei filoni dell’inchiesta sul calcioscommesse aperta all’inizio dalla procura di Cremona, Signori è stato assolto perché il fatto non sussiste. L’ex attaccante aveva rinunciato alla prescrizione, contrariamente a quanto aveva deciso di fare nel procedimento principale di Cremona chiuso nel dicembre scorso. “Vittoria nettissima senza se e senza ma! assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (non per insufficienza di prove)!”, ha commentato l’ex attaccante della Nazionale, che oggi ha 53 anni, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non halatradel 2 ottobre del 2010 finita 2 a 2:è statodal tribunale dicon formula piena. Imputato in uno dei filoni dell’inchiesta sul calcioscommesse aperta all’inizio dalla procura di Cremona,è statoperché il fatto non sussiste. L’ex attaccante aveva rinunciato alla prescrizione, contrariamente a quanto aveva deciso di fare nel procedimento principale di Cremona chiuso nel dicembre scorso. “Vittoria nettissima senza se e senza ma!con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (non per insufficienza di prove)!”, ha commentato l’ex attaccante della Nazionale, che oggi ha 53 anni, ...

