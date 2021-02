“Non dormiamo insieme”. Guendalina Tavassi, rivelazione sulla sua vita privata. Cosa sta succedendo nella coppia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati quasi quattro mesi da quando alcuni video di Guendalina Tavassi erano stati hackerati. “Chiunque abbia divulgato questi video, verrà denunciato e anche su whatsapp sappiate che sta vedendo un filmato che è una violazione guardarlo, anche solo tenerlo nel telefono. Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccando anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io faccio sempre la cretina, rido e scherzo, ma queste cose sono gravi”, aveva detto. Dunque con tono alquanto amareggiato, la Tavassi aveva chiesto espressamente che qualcuno potesse darle una mano sulla questione: “Ragazzi aiutatemi vi prego, chiunque sta facendo circolare quei video è stato denunciato”. La denuncia era stata esposta anche in forma cartecea: “Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati quasi quattro mesi da quando alcuni video dierano stati hackerati. “Chiunque abbia divulgato questi video, verrà denunciato e anche su whatsapp sappiate che sta vedendo un filmato che è una violazione guardarlo, anche solo tenerlo nel telefono. Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccando anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io faccio sempre la cretina, rido e scherzo, ma queste cose sono gravi”, aveva detto. Dunque con tono alquanto amareggiato, laaveva chiesto espressamente che qualcuno potesse darle una manoquestione: “Ragazzi aiutatemi vi prego, chiunque sta facendo circolare quei video è stato denunciato”. La denuncia era stata esposta anche in forma cartecea: “Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, ...

