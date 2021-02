“No, non in televisione ciccia…”: Barbara D’Urso richiama all’ordine l’ospite (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’, Barbara D’Uro è dovuta intervenire per placare Taylor Mega, la bellissima influencer che si è recata a Dubai per motivi di lavoro. E proprio per confermare che stesse lì per motivi di business e non di vacanza, Taylor Mega ha tentato di fare una promozione ai suoi prodotti. Ma Barbara D’Urso l’ha subito fermata: “No, non in televisione ciccia. Ti piacerebbe eh? No, no, no”. Taylor ha poi aggiunto che avrebbe fatto vedere pochissime cose, ma la presentatrice Mediaset ha insistito mantenendo la sua idea in merito. La discussione tra Barbara D’Urso e l’influencer Nella seconda parte del programma ‘Pomeriggio 5‘, si è parlato dei vip che si trovano all’estero nonostante le restrizioni anti-coronavirus. Carmelita ha continuato, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’,D’Uro è dovuta intervenire per placare Taylor Mega, la bellissima influencer che si è recata a Dubai per motivi di lavoro. E proprio per confermare che stesse lì per motivi di business e non di vacanza, Taylor Mega ha tentato di fare una promozione ai suoi prodotti. Mal’ha subito fermata: “No, non inciccia. Ti piacerebbe eh? No, no, no”. Taylor ha poi aggiunto che avrebbe fatto vedere pochissime cose, ma la presentatrice Mediaset ha insistito mantenendo la sua idea in merito. La discussione trae l’influencer Nella seconda parte del programma ‘Pomeriggio 5‘, si è parlato dei vip che si trovano all’estero nonostante le restrizioni anti-coronavirus. Carmelita ha continuato, ...

borghi_claudio : Cosa mi tocca sentire. Accendo la televisione e mi devo ancora sentire (pure da uno non impreparato come La Russa)… - borghi_claudio : Trovo MOLTO positivo che si ricominci a parlare di moneta in televisione (come accaduto stamani a @Ariachetira) se… - sottona1 : RT @tutticomemily: Dario: Tommaso vincerà proprio perché continuerà nel mondo della televisione. Oh il suo show, il late show, fa il 5,5% n… - TZprimaditutto : RT @tutticomemily: Dario: Tommaso vincerà proprio perché continuerà nel mondo della televisione. Oh il suo show, il late show, fa il 5,5% n… - g_sib_ : RT @tutticomemily: Dario: Tommaso vincerà proprio perché continuerà nel mondo della televisione. Oh il suo show, il late show, fa il 5,5% n… -