No | lo stato del Nord Dakota non ha reso la mascherina «illegale per legge»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 24 febbraio 2021 su Facebook èpubblicato un post contenente lo screenshot di un articolo (tradotto in italiano) di Gateway Pundit, che NewsGuard definisce «un sito di estrema destra che pubblica contenuti falsi e ingannevoli». L’immagine è accompagnata da un testo che ne riassume il contenuto e che recita: «Nellodellada oggi èPER. Avete visto quanto è facile farlo? Da noi lanon è obbligatoria perma ci obbligano a metterla PER DPCM o per CIRCOLARE MINISTERIALE». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come spiega un articolo pubblicato il 22 febbraio da Associated Press, il riferimento è a unaapprovata ...

vladiluxuria : #Draghi nomina Carlo Deodato alla guida degli Affari Legislativi, ovvero il relatore della sentenza del Consiglio d… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - amnestyitalia : #USA Manca ancora la firma del governatore, che arriverà presto, ma possiamo già annunciare che la Virginia sarà il… - pellegiornale : Ciò che avevamo denunciato nelle scorse settimane si è puntualmente verificato. Oggi è stato reso noto l'itinerario… - AnnalisaAbbatt2 : @BN73641526 Noi del #tzvip ci dissociamo da ogni accusa falsa. È stato pure eliminato l'utente a quanto pare -

Ultime Notizie dalla rete : stato del

Il Manifesto

... annuncia l'Ats Insubria, ricordando che il Comune della provincia di Varese èinserito con ordinanza16 febbraio tra le 'zone rosse' e spiegando di avere "immediatamente messo in campo ...Un sacchetto di biglie (1975) Il romanzo eraoggetto di un primo film omonimo nel 1975, ... Leggi anche => Il disertore: la storia vera dietro al film2020 in onda stasera Vuoi rimanere ...... ed è un peccato che il festival non sia stato utilizzato come una vera prova per una ripartenza. Ci si è persi in beghe da cortile". Il rapper racconta di non aver mai bussato alla porta del ...Una conferma quella del maestro modicano in seno all’organo di governo della scherma siciliana, essendo stato già consigliere nel quadriennio precedente. Giurdanella è stato eletto con l’unanimità dei ...