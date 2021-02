Niger | eletto il governativo Bazoum | “Sarò il presidente di tutti”

Ultime Notizie dalla rete : Niger eletto

Dire

Migliaia di soldati saranno schierati in tutto ila garantire che le operazioni si svolgano ... che divenne il primo presidente democraticamentedel paese nel 1993, per poi essere ...Per il- Paese in cui l'80 per cento della popolazione è anafabeta, otto su dieci - chissà cosa cambierà, in particolare da quando verràil nuovo presidente. Per quanto riguarda il ...La commissione elettorale del Niger ha dichiarato Mohamed Bazoum, il candidato del partito al governo, vincitore del ballottaggio delle elezioni ...NIGER - La Commissione elettorale del Niger (Ceni) ha pubblicato i risultati complessivi, benché ancora provvisori, del secondo turno delle elezioni presidenziali. Secondo questi risultati, Mohamed Ba ...