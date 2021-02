NieR Replicant | il trailer Attract Movie svela ampie porzioni di gameplay

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Square Enix ha appena rilasciato, anche in versione coi sottotitoli in italiano, il particolare filmato d'apertura, intitolato "", diver.1.22474487139. Il lungo video ci dà un'ampia anteprima di quello che ci aspetta nel gioco, sia a livello di atmosfere che di. Per chi non lo sapesse,ver.1.22474487139 è la riedizione potenziata dell'amatissimo prequel del pluripremiato: Automata, uscito quattro anni fa, piazzando circa 5,5 milioni di unità, tra edizione fisica e digitale, in tutto il mondo. Il gioco, uscito nella sua versione originale solo in Giappone, vede come protagonista un giovane dall'animo gentile che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di una ...