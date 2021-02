Nessuno degli agenti di polizia coinvolti nell’arresto di Daniel Prude verrà incriminato per la sua morte (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha annunciato che Nessuno dei sette agenti di polizia coinvolti nell’arresto di Daniel Prude verrà incriminato in relazione alla sua morte. Prude, afroamericano, era morto per le conseguenze di Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha annunciato chedei settedidiin relazione alla sua, afroamericano, era morto per le conseguenze di

