Nella sentenza di un divorzio, un tribunale cinese ha deciso che un uomo dovrà risarcire la moglie per i lavori domestici svolti nei 5 anni di matrimonio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella sentenza di un divorzio, un tribunale cinese ha deciso che un uomo dovrà risarcire la moglie per i lavori domestici svolti nei 5 anni del loro matrimonio. È la prima sentenza di questo genere da quando in Cina è Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)di un, unhache unlaper inei 5del loro. È la primadi questo genere da quando in Cina è

ilpost : Nella sentenza di un divorzio, un tribunale cinese ha deciso che un uomo dovrà risarcire la moglie per i lavori dom… - Fen_church : @GreenVanilLaura Chi lo sa. Ma non entro nella sentenza; dico che nel contesto attuale, una donna che abbia rinunci… - rosatoeu : Scuola, nuova Ordinanza di Emiliano valida fino al 14 marzo. Il provvedimento, pubblicato nella tarda serata di ier… - ugofonzar : Sentenza nella causa C- 644/18 Stampa e Informazione Commissione/Italia - lillygvr : @Vinc881 @CestariGiorgio Ma no basta il prolungamento dei stipendi quest anno, e i passaporti di oriale... Prescriz… -