Napoli | tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie per il. Iquesta mattina ai componenti delsono risultatial Covid-19. Il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo, vista l’infermeria già piena in vista del match contro il Granada valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.55. SportFace.

reportrai3 : Indagato dalla Procura di Napoli Enrico Coscioni,a capo di Agenas e consigliere del presidente Vincenzo De Luca Ne… - fanpage : Nonna Livia ha percorso 15 chilometri a piedi, partendo da casa sua 4 ore prima per arrivare puntuale al suo appunt… - CinqueNews : Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati dalla squadra - sportface2016 : #Napoli, buone notizie per #Gattuso: i tamponi effettuati al gruppo squadra sono risultati tutti negativi al… - zazoomblog : UFFICIALE – Il Napoli annuncia il risultato dei tamponi sono tutti negativi - #UFFICIALE #Napoli #annuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini in questi ultimi anni si sono guadagnati il rispetto di... come domenica sera contro il. Il Real Madrid però è il mito assoluto, dall'alto delle sue ...... sononegativi Calciomercato, nel mirino un difensore dalla Premier League CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Khashoggi: 'domani rapporto 007 Usa, bin Salman coinvolto'Dove vedere Napoli-Granada: streaming e diretta tv Europa League; match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale.Napoli, buone notizie per Gattuso: i tamponi effettuati al gruppo squadra sono risultati tutti negativi al Covid-19 ...