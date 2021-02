Napoli: se Benitez avesse detto sì, Gattuso sarebbe stato licenziato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se Rafa Benitez avesse accettato la prima offerta di Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso sarebbe stato licenziato Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe licenziato il tecnico Gennaro Gattuso un mese fa se Rafa Benitez gli avesse detto sì la prima volta che si sono sentiti. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo era stato contattato da De Laurentiis al termine della sua esperienza con i cinesi del Dalian Yifang ma alla proposta del presidente del Napoli aveva risposta che avrebbe preferito prendere la squadra ad inizio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se Rafaaccettato la prima offerta di Aurelio De Laurentiis, GennaroIl presidente delAurelio De Laurentiis avrebbeil tecnico Gennaroun mese fa se Rafaglisì la prima volta che si sono sentiti. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo eracontattato da De Laurentiis al termine della sua esperienza con i cinesi del Dalian Yifang ma alla proposta del presidente delaveva risposta che avrebbe preferito prendere la squadra ad inizio. Leggi su Calcionews24.com

