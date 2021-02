Napoli, Petrachi nuovo DS? Giuntoli: “Ho altri 3 anni di contratto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Napoli è alle prese con i primi bilanci della stagione, un aspetto da non prendere con leggerezza per non ripetere gli errori commessi in estate anche in futuro. Rimane sempre fondamentale la questione dell’allenatore eppure da alcuni rumor sembra prendere piede una volontà della società di rinnovarsi anche ai piani alti della dirigenza. A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè alle prese con i primi bilanci della stagione, un aspetto da non prendere con leggerezza per non ripetere gli errori commessi in estate anche in futuro. Rimane sempre fondamentale la questione dell’allenatore eppure da alcuni rumor sembra prendere piede una volontà della società di rinnovarsi anche ai piani alti della dirigenza. A L'articolo

