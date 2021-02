Napoli, paura al supermercato: divampato un incendio dal reparto casalinghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un brutto incidente si è verificato all’interno di un supermercato del quartiere Arenaccia. Dalla struttura si sono elevate alte fiamme che hanno messo in fuga tutti i clienti. Pare che l’incendio, secondo una prima ricostruzione della polizia e dei vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, sia divampato da un reparto specifico del supermercato. Il reparto in questione è quello destinato alla vendita di articoli casalinghi. Fortunatamente le fiamme sono state domate e tutto è rientrato. Non si sono registrati danni a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un brutto incidente si è verificato all’interno di undel quartiere Arenaccia. Dalla struttura si sono elevate alte fiamme che hanno messo in fuga tutti i clienti. Pare che l’, secondo una prima ricostruzione della polizia e dei vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, siada unspecifico del. Ilin questione è quello destinato alla vendita di articoli. Fortunatamente le fiamme sono state domate e tutto è rientrato. Non si sono registrati danni a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - MatteoPrencipe7 : @tomasonidiego Tu, invece,hai visto Milan crollare ed inizi ad avere paura di perdere anche il 2° posto,forse addir… - giusyeffe : Me li ricordo i tempi del colera, nel 1973, a Napoli e da noi a Bari, avevo 12 anni e babbo mi portò all'ospedale m… - nico1971nico : @acuntrora Sarri non viene a Napoli perché ha paura che qlc tifoso lo picchi. Ma non credete alle cazzate sparse in rete.... - robertopontillo : RT @salernonotizie: Covid, nell’Agro fa paura la variante: tamponi sospetti spediti a Napoli per esami -