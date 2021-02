Napoli-Granada | Gattuso | “Abbiamo il dovere di crederci | servirà motivazione Mertens? Ho una speranza”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unin piena emergenza è chiamato all'impresa contro il.Gli azzurri nella gara d'andata dei sedicesimi di Europa League hanno ceduto 2-0 in trasferta agli andalusi e adesso per passare il turno saranno costretti a ribaltare il risultato. Nel calcio nulla è impossibile, ma diventa tutto più complicato quando devi rinunciare a diverse pedine importanti. Il tecnico dei partenopei, Rino, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha presentato la sfida contro gli spagnoli."Dobbiamo evitare la prima mezz'ora dell'andata, perché poi nel corso della garasofferto meno. Ma ci vorrà grandee dobbiamo provare a giocare con idee diverse rispetto a una settimana fa. Io non faccio il dottore ma l'allenatore, Koulibaly e Ghoulam sono rientrati: non hanno grande ...

atteso dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il, gli azzurri sono chiamati a fare una grande rimonta per ribaltare il 2 - 0 subito in Spagna e ottenere la qualificazione ...- "Ilha dimostrato di competere in tutte le competizioni. Succede però che si trovi in una situazione simile a quella del, con tante assenze" . Luis Carlos Fernandez , agente ...Napoli trauma cranico per Osimhen - Secondo quanto riportato nella sua edizione odierna da "Il Corriere Dello Sport", dopo il brutto colpo alla testa ...Napoli, le parole dell'allenatore Gennaro Gattuso alla vigilia del match contro il Granada: "Abbiamo il dovere di crederci, possiamo ribaltare il risultato" ...