Napoli | Gattuso | “Siamo con l’acqua alla gola ma noi come la Juve”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riscatto o aggravamento della crisi. Ildopo la sconfitta contro l'Atalanta in campionato è atteso dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Una partita che chiama gli azzurri all'impresa visto che l'undici partenopeo dovrà ribaltare il 2-0 subito in Spagna per centrare la qualificazione agli ottavi di finale. L'allenatore azzurro accetta le critiche ma confida in un pronto riscatto dei suoi uomini: "Le critiche sono meritate, le cose non vanno bene e la responsabilità è mia - le sue parole in conferenza - È giusto essere massacrato, ma spero che i giocatori stiano tranquilli -riporta Sky Sport-. Mi viene da ridere quando sento parlare di obiettivi, noi pena tutte le competizioni compresa l'Europa League. Ma bisogna valutarearriviamo alle partite, noi e laabbiamo giocato ...

CorSport : #Napoli, chi può sostituire #Gattuso: la lista di De Laurentiis - claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - Notiziedi_it : Napoli-Granada, Gattuso a testa bassa: «È colpa mia, le critiche sono giuste» - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli, l’ex ds Pavarese: “Gattuso merita di restare, non è l’unico col… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Commenta per primo La prossima stagione in casaci potrebbe essere una rivoluzione. A partire dalla panchina, con l'addio di, passando per qualche giocatore che ha finito il suo tempo ai piedi del Vesuvio, fino al direttore sportivo. ...In vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, il tecnico delGennaroha fatto il punto sugli infortunati: 'Non faccio il dottore, ma l'allenatore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grandissimo minutaggio ma abbiamo bisogno di loro - ...Pavarese ad "Arena Maradona" in onda su Radio Crc: Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli.Commenta per primo Domani allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Granada per cercare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Gattuso dovrà ancora fronteggi ...