Napoli, Gattuso ad un bivio: la sfida contro il Granada decisiva per il suo futuro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il futuro di Gennaro Gattuso potrebbe essere lontano da Napoli. A riportarlo è "Il Corriere dello Sport", che spiega come il match di ritorno di Europa League contro il Granada sia fondamentale per l'allenatore. Aurelio De Laurentiis ha infatti già sondato il terreno ed ha contattato alcuni allenatori come Benitez, Spalletti e Allegri. In caso di mancato approdo agli ottavi di finale, dunque, non è escluso che il patron dei partenopei possa prendere una decisione che appare per certi versi inevitabile. SportFace.

