Napoli | estenuante inseguimento della polizia ai danni di due malfattori

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante un servizio di controllo sul territorio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato due uomini su un motociclo che alla loro vista si sono dati alla fuga. Così è scattato l’alla ricerca dei due malviventi presso via Emanuele Gianturco. Dopo un’corsa i due però hanno forato una ruota e hanno continuato a scappare a piedi mentre uno dei due tentava di disfarsi di una pistola. Proprio quest’uomo è stato bloccato dalle autorità mentre il socio è riuscito a darsi alla macchia. I poliziotti hanno recuperato l’arma, una pistola semiautomatica modello TT9 con un colpo in canna completa di caricatore con quattro cartucce GFL calibro 9 mm Luger, ed hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto, occultata in una borsa, una ...