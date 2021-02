Napoli | corruzione | riciclaggio e inquinamento ambientale | 16 arresti

MarinoBruschini : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Napoli, corruzione e inquinamento ambientale: sedici persone arrestate - ViViCentro : Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture false… - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE ONORE AI C.C. DI NAPOLI PER QUESTA 'PULIZIA'.????????Riciclaggio e corruzione, 16 arresti… - alcinx : RT @SkyTG24: Riciclaggio e corruzione, 16 arresti nel Napoletano - SkyTG24 : Riciclaggio e corruzione, 16 arresti nel Napoletano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli corruzione

Il Mattino

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale dia Giugliano in Campania. In campo i militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania. Oltre 100 persone sono state identificate, 42 i veicoli controllati: non sono ...Dalle prime ore del giorno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando esecuzione ad un'...di, ...Dalle prime ore del giorno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di cus ...Guardia di Finanza e Polizia di Stato: Corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture false. Cautelari per 16 persone ...