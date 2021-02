Napoli, corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale: 16 arresti (I NOMI) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Polizia e Guardia di Finanza: 16 misure cautelari e sequestri per oltre quattro milioni di euro. I reati contestati sono corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale ed emissione di fatture false (VIDEO). Dalle prime ore del giorno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando Leggi su 2anews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Polizia e Guardia di Finanza: 16 misure cautelari e sequestri per oltre quattro milioni di euro. I reati contestati sonoed emissione di fatture false (VIDEO). Dalle prime ore del giorno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando

Ultime Notizie dalla rete : Napoli corruzione Rifiuti e corruzione: contanti a pacchi in casa imprenditore ... è stata trovata nell'abitazione dell'imprenditore Salvatore Abbate, per il quale il gip di Napoli ... I reati ipotizzati dagli inquirenti sono corruzione e favoreggiamento. Gli indagati si chiamano ...

Rifiuti e corruzione, domiciliari per funzionari Sma Campania Lo stesso Passariello risulta indagato dalla Procura di Napoli per corruzione e per lui la Procura aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere, ma la richiesta è stata rigettata dal ...

Napoli, 16 arresti oggi: fanghi sversati in mare da impianti di depurazione, indagati anche... Il Mattino Corruzione, 18 misure cautelari: ai domiciliari funzionari Sma Campania Tra gli indagati anche due poliziotti di Napoli. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, inquinamento ambientale, riciclaggio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ...

Corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale: 18 misure cautelari Stamattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’or ...

