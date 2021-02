Napoli, chi può sostituire Gattuso: la lista di De Laurentiis (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Napoli - Il futuro in pochi giorni: ormai una costante, per Gattuso. Una specie di assioma, sì: è da Verona, ancora fatale o giù di lì per un milanista doc, che il presente di Rino, della squadra di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)- Il futuro in pochi giorni: ormai una costante, per. Una specie di assioma, sì: è da Verona, ancora fatale o giù di lì per un milanista doc, che il presente di Rino, della squadra di ...

sportli26181512 : #Napoli, chi può sostituire Gattuso: la lista di De Laurentiis: Ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Granad… - CSaprei : @mariarosariaFo8 Ah io alla Sapienza a Roma. Ma poi chi mi impedisce di laurearmi altrove? ...Politecnico di Napoli… - butera_linda : RT @Bart__Alex: Striscia la Notizia, scandalo a Napoli: 'Il reddito di cittadinanza? Lo scambiamo per mazzette in denaro', il caso imbarazz… - LelloConso : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Tutte le mattine quando 'sfoglio' Twitter, spero sempre di leggere la notizia delle notizie:… - 57_mimmo : Con la scusa che ancora è sindaco di #Napoli @demagistris viene invitato in televisione per parlare della #Calabria… -