Napoli, 16 arresti oggi: corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalle prime ore del giorno il comando provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un?ordinanza di custodia... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalle prime ore del giorno il comando provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un?ordinanza di custodia...

micillom5s : Operazione “Gold Business”: #Rifiuti tossici sotterrati in terreni per l’agricoltura: 14 arresti tra #Salerno,… - Tg1Rai : I bambini di #Caivano. Blitz dei carabinieri contro lo spaccio. 55 arresti. Molti pusher sono minorenni. La redenzi… - zazoomblog : Napoli corruzione riciclaggio e inquinamento ambientale: 16 arresti - #Napoli #corruzione #riciclaggio - puntomagazine : Contestualmente, sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di… - MarinoBruschini : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Napoli, corruzione e inquinamento ambientale: sedici persone arrestate -