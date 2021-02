Musiala | il baby fenomeno del Bayern Monaco ha scelto la Nazionale | “Voglio la Germania Convinto da Löw e Bierhoff”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamalha deciso: giocherà con latedesca. Il talento del, conteso da Löw e Southgate, ha annunciato la sua decisione in un'interessante intervista rilasciata al The Athletic. Il giovanissimo classe 2003 ha dato spettacolo nella sfida del club tedesco contro la Lazio in Champions League segnando anche una rete - quella del momentano 0-2 dei suoi -."Alla fine ho solo ascoltato i miei sentimenti. E questa decisione mi sembra giusta al 100%", ha esordito. "Il mio cuore è diviso trae Inghilterra, ma entrambe le parti continueranno a battere. Ci ho pensato molto".Nato a Stoccarda da madre tedesca e padre anglo-nigeriano, il giovanissimo calciatore era entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea a sette anni, prima di trasferirsi a ...