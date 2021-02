Musiala, chi è il baby talento del Bayern Monaco a segno contro la Lazio? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamal Musiala è il nuovo talento del calcio europeo. A segno ieri nella sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, il trequartista inglese di nazionalità tedesca, ha già battuto una serie di record. È davvero nata una nuova stella del calcio internazionale nella fucina della Baviera? Gli inizi tra Germania e Inghilterra Jamal Musiala nasce in Germania da padre inglese (con origini nigeriane) e madre tedesca. Muove i primi passi tra le fila della squadra di calcio a 5 del Lehnerz. All’età di otto anni però si trasferisce con la famiglia in Inghilterra ed entra a far parte delle giovanili del Southampton prima e del Chelsea poi. Con la maglia dei blues si mette subito in mostra e viene convocato dalla Nazionale Inglese Under 15 e subito dopo con quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jamalè il nuovodel calcio europeo. Aieri nella sfida di Champions League tra, il trequartista inglese di nazionalità tedesca, ha già battuto una serie di record. È davvero nata una nuova stella del calcio internazionale nella fucina della Baviera? Gli inizi tra Germania e Inghilterra Jamalnasce in Germania da padre inglese (con origini nigeriane) e madre tedesca. Muove i primi passi tra le fila della squadra di calcio a 5 del Lehnerz. All’età di otto anni però si trasferisce con la famiglia in Inghilterra ed entra a far parte delle giovanili del Southampton prima e del Chelsea poi. Con la maglia dei blues si mette subito in mostra e viene convocato dalla Nazionale Inglese Under 15 e subito dopo con quella ...

