sardanews : Mozambico: trovati cento delfini morti al largo della costa -

Ultime Notizie dalla rete : Mozambico trovati

Agenzia ANSA

I corpi di circa cento delfini ormai senza vita sono statial largo della costa del, dopo altre ottantasei carcasse trovate ieri sull'isola di Bazaruto, a nord della capitale Maputo, a seguito di un primo gruppo portato a riva domenica. La ...Gli ostaggi in Iran, i sovietici in Angola e, la bandiera americana ripiegata sul tetto ... durante il dibattito per le primarie presidenziali, Barack Obama e Hillary Clinton si sono...(ANSA) – ROMA, 24 FEB – I corpi di circa cento delfini ormai senza vita sono stati trovati al largo della costa del Mozambico, dopo altre ottantasei carcasse trovate ieri sull’isola di Bazaruto, a nor ...Sul portale dell’iniziativa si trovano invece le storie di bambine e ragazze aiutate ... e proseguire negli anni importanti progetti di protezione dell'infanzia in Mozambico, in India e in Perù, a ...