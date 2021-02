MOVIOLA – Atalanta-Real Madrid | Freuler espulso | era chiara occasione da rete?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Subito un episodio clamoroso in. Al diciassettesimo c’è l’espulsione diretta per Remoper una presuntada. Il centrocampista svizzero interviene fuori tempo su Mendy ed è effettivamente ultimo uomo, ma va detto come la traiettoria del terzino era ad allargarsi e in più il fallo del numero 11 si potrebbe anche definire genuino. D’altro canto Stieler è inflessibile e il Var conferma. I ragazzi di Gasperini restano in dieci. SportFace.