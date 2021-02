Morto suicida l’ex sottogretario Antonio Catricalà: si è sparato nella sua casa di Roma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antritust, si è suicidato. E’ stato trovato Morto nella sua casa di Roma, nel quartiere Parioli. Stando a fonti investigative citate dall’Ansa, Catricalà si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola. Sul posto sono presenti la Polizia e la Scientifica che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il suicidio di Catricalà, 69 anni, sarebbe sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di stamani. Chi era Antonio Catricalà Catricalà è stato, tra le altre cose, magistrato del Consiglio di Stato della Repubblica italiana, presidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 feb –, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antritust, si èto. E’ stato trovatosuadi, nel quartiere Parioli. Stando a fonti investigative citate dall’Ansa,si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola. Sul posto sono presenti la Polizia e la Scientifica che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il suicidio di, 69 anni, sarebbe sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 di stamani. Chi eraè stato, tra le altre cose, magistrato del Consiglio di Stato della Repubblica italiana, presidente ...

