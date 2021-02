Morto suicida Antonio Catricalà, l’ex viceministro aveva 69 anni | Dall’Antitrust agli Aeroporti di Roma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) l’ex viceministro dello Sviluppo economico ed ex presidente dell’Antitrust è stato trovato Morto nella sua abitazione a Roma. aveva 69 anni Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021)dello Sviluppo economico ed ex presidente dell’Antitrust è stato trovatonella sua abitazione a69

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : Morto suicida l'ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - albemilano : @DomaniGiornale Morto suicida, come mai non lo dite? - NethipEdien2000 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA -