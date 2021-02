Morto il cantante punjabi Sardool Sikander: aveva il Coronavirus (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica, Morto a soli 60 anni il cantante punjabi Sardool Sikander: aveva il Coronavirus. (Twitter)Il leggendario cantante punjabi Sardool Sikander è Morto oggi a Mohali, Punjab. aveva 60 anni. Il primo ministro del Punjab, il capitano Amarinder Singh, ha parlato su Twitter e ha pianto la scomparsa del celebre cantante. Ha twittato: “Estremamente rattristato nell’apprendere della scomparsa del leggendario cantante punjabi Sardool Sikander”. Ha anche confermato che la morte del cantante sarebbe legata al Coronavirus. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica,a soli 60 anni ilil. (Twitter)Il leggendariooggi a Mohali, Punjab.60 anni. Il primo ministro del Punjab, il capitano Amarinder Singh, ha parlato su Twitter e ha pianto la scomparsa del celebre. Ha twittato: “Estremamente rattristato nell’apprendere della scomparsa del leggendario”. Ha anche confermato che la morte delsarebbe legata al. ...

njallsvoice : RT @louviis: Mio padre è morto per una malattia terminale per cui ha combattuto 5 anni e non potete capire quanta sofferenza abbia portato… - fioreselvatico2 : RT @louviis: Mio padre è morto per una malattia terminale per cui ha combattuto 5 anni e non potete capire quanta sofferenza abbia portato… - HSmyeverything_ : RT @louviis: Mio padre è morto per una malattia terminale per cui ha combattuto 5 anni e non potete capire quanta sofferenza abbia portato… - rominasette1476 : RT @CamarcaJuri: È morto Ghédalia Tazartès, esorcista delle brutture del mondo Tazartès era un anarchico nomade nella vita quanto nell’arte… - Carmela_oltre : RT @CamarcaJuri: È morto Ghédalia Tazartès, esorcista delle brutture del mondo Tazartès era un anarchico nomade nella vita quanto nell’arte… -