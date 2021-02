Morto Antonio Catricalà: l’ex sottosegretario si è suicidato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà è stato trovato Morto nella sua abitazione a Roma: secondo quanto emerso si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. (screenshot video)l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà è Morto. L’uomo, che aveva da poco compiuto 69 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa nel quartiere Parioli di Roma. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola in prossimità del balcone. Sul posto della tragedia sono intervenute alcune pattuglie della polizia e un team della Scientifica per procedere con i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire: al momento è noto soltanto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stato trovatonella sua abitazione a Roma: secondo quanto emerso si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. (screenshot video)alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust,. L’uomo, che aveva da poco compiuto 69 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa nel quartiere Parioli di Roma. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si sarebbesparandosi un colpo di pistola in prossimità del balcone. Sul posto della tragedia sono intervenute alcune pattuglie della polizia e un team della Scientifica per procedere con i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire: al momento è noto soltanto ...

